﻿Pasaportes de calidad

Si el valor de un pasaporte se mide por el número de países que lo eximen del requisito de visa, el nuestro no es particularmente valioso. Los hay peores, por supuesto, pero en comparación con países con niveles parecidos de desarrollo, las limitaciones que se nos imponen son con frecuencia más estrictas.

Esa situación podría agravarse en el futuro, si la idea de requerir pasaportes de vacunación prospera. Dado que varios países a los que usualmente viajamos no han autorizado el empleo de las vacunas chinas, incluyendo la Sinovac utilizada aquí, podría pensarse que tampoco las aceptarían para dejar entrar en sus territorios a personas vacunadas con ellas. Eso, sin embargo, dependería del motivo de la no aprobación, ya que podría deberse a la posibilidad de efectos secundarios y no a cuestionamientos acerca de su efectividad, siendo esta última la consideración más relevante para los fines del pasaporte. En realidad, aún no sabemos qué sucedería.

El rechazo, no obstante, crearía un enorme problema a nivel mundial, en vista de que las vacunas chinas se han aplicado en numerosos países, entre ellos muchos en Latinoamérica. Y habría un elemento contradictorio y de injusticia involucrado, pues nuestro país y otras naciones tuvieron que recurrir a esas vacunas chinas ante el acaparamiento de otras como la de la Pfizer por parte de los países desarrollados.

Entre los defensores del pasaporte de vacunación está el personal de líneas aéreas, aeropuertos y muchos restaurantes, deseosos de evitar ser contagiados por el virus, así como deportistas profesionales, académicos universitarios, y autoridades gubernamentales inglesas, israelíes y de otras naciones, se oponen a ella connotados expertos sanitarios y la mayoría de las principales empresas. También se oponen los republicanos en los EE.UU., por las implicaciones sobre la libertad personal, y los movimientos sociales que abogan por reducir la marginación y las desigualdades entre países.