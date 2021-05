Los hospitales, escuelas y organizaciones benéficas, entre otros tipos de establecimientos, no tienen por qué preocuparse. No serán objeto de un ataque cibernético, por lo menos de parte de una de las bandas más osadas dedicadas a ese tipo de delitos.

La banda que se identifica como DarkSide, o Lado Oscuro, se especializa en bloquear equipos y apoderarse de datos sensitivos, y ha dado a conocer en la web lo que son los principios éticos que enmarcan sus operaciones. Igual que un suplidor de materias primas no quiere que sus clientes dejen de producir por no poder adquirirlas, la banda dice no desear que los blancos de sus ataques quiebren. Para ello estudian cuidadosamente su situación financiera y su capacidad de pago, antes de fijar el monto del rescate que deben pagar para recobrar sus archivos y recibir la llave para anular la encriptación de los sistemas.

Pero aparte de preparar ese análisis económico previo, el grupo ha declarado que no atacará varias clases de entidades, entre las cuales figuran hospitales, asilos, servicios funerarios, escuelas, universidades, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. Y, en concesión por la pandemia, tampoco atacarán empresas que participan en la elaboración y distribución de vacunas contra el COVID-19.

Combinadas con esos principios éticos, la banda ofrece evidencias y garantías a los afectados.

Como evidencias, les deja ver muestras de los datos de los que se ha apoderado, contenidos en relaciones listas para ser publicadas si el rescate no es pagado. Y si los sistemas han sido encriptados, les libera un archivo a modo de prueba.

Como garantías, además de comprometerse a retornar todas las informaciones y entregar la clave para desbloquear los sistemas, ofrecen dar soporte técnico en caso de que surja algún problema. Se asemejan a ese respecto a las firmas proveedoras de programas, cuyas propuestas incluyen apoyo para la instalación y puesta en marcha de sus productos.