La proliferación de fechas de vencimiento para productos que antes no las tenían ha sido considerada por entidades protectoras de los consumidores como motivo de alerta. Parecido a como algunas empresas tecnológicas se empeñan en reemplazar con nuevas versiones los programas que venden, dejando de actualizar las versiones anteriores a fin de obligar a que el usuario adquiera la nueva, hay sospechas de que ciertos plazos de caducidad pueden no ser justificados.

Son tantos los artículos que ahora vencen en algún momento, desde jabones hasta pastas de dulce, que muchas personas no les prestan mayor atención. Existe un área, sin embargo, en la que parece mejor no arriesgarse. En lo que a los medicamentos concierne, dado su papel en cuanto a la salud, la cautela se incrementa. Y por sus propiedades químicas, bien puede suceder que luego de su vencimiento no sólo sean inefectivos sino también perjudiciales.

Individuos y empresas inescrupulosas pueden mercadear productos vencidos, habiéndose descubierto casos en varios países que provocaron una gran indignación popular. La posibilidad de que puedan ser reempacados y vendidos, sea localmente o exportándolos a países del tercer mundo, ha servido de base a que se recomiende su destrucción tan pronto ocurra el vencimiento.

Pero tirarlas simplemente a la basura puede tener graves implicaciones ambientales, cuyo costo económico anual se estima en cientos de millones de dólares. Los químicos utilizados pueden contaminar el entorno e incluso penetrar en la cadena alimenticia. Tan serio es el peligro que una ley en México responsabilizó a los distribuidores y laboratorios farmacéuticos de recoger y destruir medicinas vencidas. Con ese propósito fue creada en el 2010 una entidad, la cual ha instalado unos cinco mil contenedores verdes en plazas comerciales, hospitales, farmacias y clínicas, en los que las personas pueden depositar los productos caducados.