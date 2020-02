$!Promesas modestas

Oscurecidas por la sombra proyectada por los comicios de mayo, las elecciones municipales de pasado mañana deberían haber despertado un mayor entusiasmo entre los votantes. En algunos casos el desinterés obedece a que ya hay un claro favorito. En otros se debe a que a muchos les toca votar en una demarcación diferente a la de su actual residencia. Y también puede ser que no esperen que la situación vaya a mejorar. Mientras más grande es la ciudad, menos relevantes tienden a sentirse los votantes.

Pero si deseamos tener una democracia participativa, es necesario que esas actitudes varíen. Más que en ningún otro escenario electoral, el nivel municipal es el más próximo a la población y debería ser seguido más de cerca. Que no todos los problemas puedan resolverse no es motivo suficiente para no tratar de influir sobre lo que se haga.

Cada candidato tiene un conjunto de propuestas, varias de ellas bastante similares a las de otros contendientes. Algunos candidatos ya han ocupado la posición anteriormente, por lo que su record puede servir de guía a los votantes. Para otros, candidatos por primera vez, habrá que tomar en cuenta su desempeño en otras actividades y evaluar el contenido de sus programas. En cualquier caso, lo cierto es que en general existe poca confianza en que los candidatos cumplan con lo que ofrecen hacer durante la campaña.

En ese sentido podría ser que los mejores candidatos sean los que han prometido menos cosas, y que hayan precisado más los objetivos que han dicho alcanzarán. Es más fácil llegar a metas que no desbordan los presupuestos municipales y que están formuladas con una visión práctica. Podríamos citar, a modo de ejemplo, la propuesta de Carolina Mejía respecto de la maraña de alambres que penden de los postes de electricidad en las calles de la capital. Consciente de que el costo de soterrarlos es sumamente alto, propone algo más modesto pero más viable, como es reordenarlos, depurarlos y agruparlos.