La geografía es una fuerza que no se puede ignorar. A pesar de la tan mencionada globalización, manifestada claramente en la redistribución mundial de las actividades económicas, la proximidad geográfica continúa siendo un factor fundamental para las relaciones entre las naciones. Cuando estas últimas son de tamaño similar, se relacionan influyéndose recíprocamente. Pero cuando son muy dispares, la influencia tiende a discurrir en una sola dirección, desde el país grande al pequeño, creando esquemas de dependencia y zonas geográficas que el país predominante considera como parte de su entorno estratégico.

Ha sido así desde tiempo inmemorial, y es probable que lo sea en el futuro previsible. Y se expresa a diferentes escalas, según la dimensión de los países involucrados. Ejemplo de ello es la influencia de Europa sobre África y la de Alemania dentro de Europa, y la influencia de los EE.UU. sobre México y la de México sobre Centroamérica.

El cambio de gobierno en nuestro país ha ocurrido en una etapa marcada por la rivalidad entre los EE.UU. y China. Se ha hecho evidente para los estadounidenses, incluyendo dirigentes de los dos partidos que definen su escenario político, que China no se va a conformar con exportarles enseres domésticos, juguetes, herramientas, chucherías y otras cosas por el estilo. China persigue ser líder en sectores vitales como las telecomunicaciones, el procesamiento de datos, la exploración espacial, la inteligencia artificial y el control de las reservas de los recursos naturales del planeta. Es previsible, por lo tanto, que contener la expansión china pase a ser un componente prioritario de la política exterior estadounidense, y que dicha prioridad incida sobre los elementos de juicio detrás de nuestras decisiones. No es descartable, por ejemplo, que si el asunto de abandonar a Taiwán para irnos con China se hubiera planteado ahora, y no cuando se planteó, el resultado pudiera haber sido distinto.