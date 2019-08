Prudencia o sumisión

Los mercados de acciones de compañías celebraron el acontecimiento que ya esperaban sucedería. La Fed, el banco central de los EE.UU., decidió el pasado 31 de julio reducir su tasa de interés de referencia en 0.25%, un día después de que nuestro banco central anunciara una reducción en la suya quizás tomando en cuenta lo que la Fed iba a hacer.

Cuando modifica la tasa, la Fed suele decir por qué lo hace. En esta ocasión, la primera disminución en casi once años, atribuyó su decisión a prudencia macroeconómica a fin de impedir que el crecimiento económico se debilite. En cierto modo la Fed no tenía argumentos sólidos para justificar la medida, pues la economía estadounidense se expande a un ritmo satisfactorio y el nivel de desempleo es el más bajo de los últimos 49 años. Tuvo que recurrir a que la inflación estaba un poco por debajo de la meta del 2% establecida, y a que las tensiones comerciales con China y otros países podían llegar a provocar una caída en la actividad económica. Dicho de otro modo, en ausencia de claros indicadores adversos como los hubo cuando ocurrió la recesión del 2008, apeló a que intenta anticiparse a situaciones que aún no han sucedido.

No fue por prudencia sino por sumisión, comentaron varios analistas. Según su opinión, la Fed rebajó la tasa por la presión que sobre ella ejerció el presidente Trump, quien quería que la disminución fuese mucho mayor, y quien antes había criticado la actuación del presidente de la Fed, a quien él mismo designó, y se rumoraba que buscaba la forma de reemplazarlo.

Una de las razones que los defensores de la medida señalan es que la inversión de las empresas en maquinarias y equipos ha estado por debajo de lo previsto. Los críticos apuntan, sin embargo, que lo que la reducción del costo de financiamiento puede estimular son inversiones financieras especulativas, y programas de recompra de acciones en circulación a fin de incrementar su valoración de mercado.