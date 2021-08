Repuestos vitales

Hay ocasiones en que la justicia y la economía se combinan para producir oportunidades de negocio. En un caso particular, algo tenebroso, apropiado para un viernes 13, se alega que ser el país donde más personas son condenadas a muerte dio pie en China a un floreciente negocio con órganos humanos.

La cultura china no propicia la oferta de órganos, al no existir una tradición de donaciones. La demanda, en cambio, es grande y creciente, lo que hace que el precio de los órganos sea muy elevado, multiplicándose por tres o más veces si el paciente receptor es un acaudalado extranjero. Según informes refutados por las autoridades, la cosecha ilegal de órganos se lleva a cabo al momento de la ejecución, estando ya preparados los individuos que los recibirán. Las familias de los ejecutados no son informadas del hecho, los cadáveres son prontamente cremados, y cualquier evidencia es eliminada. Los hospitales que efectúan trasplantes han proliferado, remuneran a los oficiales judiciales por su ayuda, y se encargan de todos los procedimientos pertinentes. Corneas y riñones son los órganos trasplantados con mayor frecuencia, pero otros son también involucrados.

No existen pruebas documentales, sin embargo, de que el elevado número de ejecuciones esté vinculado a la demanda por trasplantes. Sería, obviamente, mucho más grave que la severidad de las sentencias fuese motivada por la perspectiva del negocio. Rumores han habido, pero no se han aportado evidencias convincentes.

Desde el punto de vista estrictamente económico, esas transacciones, de ser ciertas, crean valor agregado para los órganos, no perjudican a los ejecutados y favorecen a quienes los necesitan y reciben. Los beneficios económicos, empero, no llegan a los que podrían tener derechos sobre ellos, esencialmente los familiares de los ejecutados. Aparte de eso, por supuesto, hay consideraciones éticas que desbordan el ámbito estrecho de la economía y hacen de la práctica una actividad censurable.