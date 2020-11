﻿Repunte azucarero

Si la pandemia hubiese ocurrido cuando el azúcar era el monarca de nuestra economía, hubiéramos estado muy pendientes de su precio en el mercado internacional. En lugar de eso, nos fijamos ahora en la llegada de turistas, las remesas y el precio del oro.

De enero a abril de este año, el precio del azúcar descendió bruscamente en más de un 40%, pero a partir de ese punto su tendencia ha sido alcista. Después de todo, con o sin virus a su alrededor, la gente tiene que comer para vivir, y el etanol, un producto alternativo, se sigue elaborando.

Ayudó un poco, sin duda, que las existencias de azúcar en Brasil, el mayor productor y exportador mundial, sean bajas, y que la producción de azúcar de remolacha en Europa haya sido afectada por una plaga y por condiciones climáticas adversas. Lo contrario sucedió en la India, donde estímulos gubernamentales condujeron a un fuerte exceso de oferta, y el gobierno, cuyas finanzas fueron maltratadas por la caída de las actividades económicas, decidió detener su programa de subsidios a las exportaciones.

Hay que añadir que el azúcar no cuenta con muchos amigos entre los nutricionistas. Es sabido, y hay muchos casos al respecto, que a lo largo del tiempo se descubren nuevas bondades derivadas del consumo de alimentos antes tildados de nocivos, convirtiéndolos en parte de las dietas recomendadas. Hasta ahora, sin embargo, eso no ha sucedido con el azúcar, y se le continúa vinculando con el sobrepeso y daños a la salud, lo cual ha motivado campañas publicitarias y medidas estatales en su contra. En la India, no obstante, ante los volúmenes sin vender y dado que el consumo por persona es bajo, los productores y el gobierno optaron por resaltar las virtudes del producto y denostar los sustitutos sintéticos.

Estudios revelan un aspecto interesante. Las personas tienden a consumir más azúcar cuando comen fuera de sus casas, por lo que los toques de queda y las vicisitudes de los restaurantes disminuyen la demanda.