Respaldo vital

Si no hubieran ocurrido las crisis que en pocos años hicieron desaparecer numerosos bancos que operaban en nuestro país, es probable que no se hubiesen establecido los mecanismos de fiscalización y control de esas entidades hoy en día vigentes. Y de no haberse puesto en marcha esos mecanismos, es también probable que el sector financiero no hubiera podido transitar por estos tiempos borrascosos de pandemia sin sufrir graves daños. Eso no significa, como es lógico, que aquellas crisis bancarias hayan sido convenientes, o que fuese deseable que hubiesen ocurrido, pero dado el hecho de que sucedieron, por lo menos queda la satisfacción de que el sistema bancario nacional representa actualmente uno de los puntos fuertes de nuestra economía, y que puede contarse con él para que respalde la recuperación luego de superada esta etapa de apremios virales.

Un ejemplo distinto lo tenemos en la India, donde a los trastornos del COVID-19 se ha añadido una notoria vulnerabilidad de sus instituciones bancarias. La señal al respecto la da el porcentaje de préstamos en mora dentro de la cartera de crédito total de los bancos, el cual ascendía al 7.5% en el último trimestre del 2020, equivalente a cien mil millones de dólares. Dentro de ese total, la peor parte la llevan los bancos estatales, cuyo porcentaje era del 9.7%, mientras que el correspondiente a los bancos privados era la mitad, 4.6%. Simulaciones analíticas de situaciones de estrés económico elaboradas por el banco central de ese país, revelan que el porcentaje total podría duplicarse y alcanzar el 14.8%.

Disponer de un sistema bancario con activos viables, capaz de suplir fondos a los sectores de la economía sin deteriorar su solvencia, es una poderosa ayuda para preservar las fuentes de empleo y brindarles apoyo en la fase de reactivación. Así ha quedado en evidencia en nuestro medio, con la perspectiva de que los recursos continuarán fluyendo hacia empresas e individuos en función de sus necesidades.