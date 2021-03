﻿Retraso en llegar

Han decaído las expectativas iniciales sobre el retorno a la vida sin las complicaciones causadas por el virus de la pandemia. La aparición de nuevas variantes, contra las cuales las vacunas son menos efectivas, alteró la percepción de que la vacunación sería sinónimo de liberación. Y un golpe adicional al entusiasmo lo propinó la comprobación de que los anticuerpos protectores estimulados por las vacunas declinan bastante rápido, dejándonos en pocos meses expuestos al contagio.

Dos consecuencias fundamentales se derivan de esos acontecimientos.

De un lado, las nuevas variantes han hecho cambiar el concepto de efectividad. El objetivo ya no es tanto impedir el contagio de forma total y absoluta. Se persigue ahora que las vacunas permitan que los afectados no presenten síntomas graves, no requieran hospitalización y, por supuesto, no fallezcan.

Del otro lado, el declive en la protección ha dado origen a una carrera, pues se intenta alcanzar el nivel de inmunidad grupal antes de que los vacunados queden desprotegidos. La inmunidad grupal se logra cuando el porcentaje de personas inmunizadas es lo suficientemente alto como para que la transmisión del virus se interrumpa. No es un número exacto, pero por lo regular se estima en más del 70 % de la población. El triunfo en esa carrera, sin embargo, encierra un importante requisito, ya que para alcanzar la inmunidad colectiva es necesario que las personas estén dispuestas a vacunarse.

En su ejercicio profesional, los economistas encuentran frecuentes casos de externalidades perjudiciales, surgidas cuando la realización de una actividad económica, por parte de un individuo o empresa, ocasiona daños a actividades llevadas a cabo por otras personas o empresas. Son ejemplos usuales la contaminación, el agotamiento de recursos y el congestionamiento del tránsito.

Las personas que rehúsan vacunarse generan una externalidad perjudicial sobre los demás, dado que retrasan la llegada al nivel de inmunidad colectiva.