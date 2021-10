Rezago persistente

A juzgar por las informaciones disponibles, el retraso educativo que nuestro país padece no está siendo solucionado. La conclusión aparente, derivada de esa falta de progreso, es que el dinero no lo puede todo. La campaña por el 4 % del PIB para la educación fue dura y larga. Fueron necesarias movilizaciones, protestas y un sinnúmero de exhortaciones, reclamos y debates para llegar a ese objetivo, venciendo la tenaz oposición de funcionarios y políticos. La aprobación de la iniciativa y su incorporación en la legislación pertinente fueron celebradas como un gran triunfo, un ejemplo de cómo la sociedad puede conseguir que los poderes gubernamentales sean receptivos a sus planteamientos. Los pobres resultados alcanzados posteriormente, sin embargo, ponen en duda el significado de ese triunfo, dado que la asignación presupuestaria era realmente un medio, no una meta en sí misma.

El uso inicial de los fondos asignados fue revelador. Lo primero que se llevó a cabo fueron construcciones de diversa índole, representadas por mejoras y edificaciones de locales escolares, a las cuales siguieron adquisiciones de materiales docentes y computadoras, sin descuidar contrataciones de empleados e incrementos salariales. Eso era, por supuesto, lo más sencillo de hacer, aparte de ser atractivo para los beneficiarios. La calidad de la docencia, no obstante, permaneció al nivel donde estaba.

El COVID-19 suplió una explicación conveniente, pues el cierre de las clases presenciales permiten justificar el estancamiento y hasta ser responsabilizado de que haya ocurrido un retroceso, aunque de hecho la persistencia del retraso había quedado en evidencia desde antes del inicio de la pandemia.

Pero aparte de las limitaciones a lo que con dinero se puede conseguir, el proceso arroja luz sobre la dificultad de alterar las actitudes personales. Ya que subir en la escala educativa requiere modificar el sistema de enseñanza, la intensidad de la resistencia al cambio es alta.