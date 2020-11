﻿Robótica viral

Si lo que están pronosticando algunos analistas resulta ser cierto, los trabajadores tienen otro motivo para preocuparse por el virus COVID-19. Sabemos que es una amenaza para su salud debido a las posibilidades de contagio. Pero de acuerdo con esos vaticinios, a ese riesgo se suma otro, ya que es probable que acentúe el avance de la robótica, a fin de reemplazar seres humanos y colocar máquinas automatizadas en su lugar.

Investigaciones preliminares llevadas a cabo han mostrado que las empresas más automatizadas han sorteado la crisis sanitaria mejor que sus contrapartes más dependientes de personal humano. No siempre ha sido así, pues la economía de las empresas puede ser muy lesionada por descensos en la demanda por sus productos, limitaciones en el acceso a materias primas y bienes intermedios, o restricciones a los mecanismos de distribución utilizados. Pero en condiciones similares, se observa una tendencia a que el declive en el nivel de actividad productiva sea menor cuanto más alto sea el porcentaje de procesos automatizados.

Los robots, por supuesto, no contraen el coronavirus ni se ausentan del trabajo. Tampoco tienen que mantener el distanciamiento social recomendado para las personas. No hay que ponerlos en estado de suspensión laboral. Y en su caso el trabajo remoto es innecesario. Evidentemente, hasta el momento no están preparados para sustituir a las personas en ocupaciones creativas o servicios muy personalizados, pero cada día que pasa su capacidad analítica y su versatilidad aumentan como consecuencia de los adelantos técnicos que se van acumulando.

Es importante tener en cuenta que lo que empezó como un modo de aumentar la productividad, ha pasado a ser un asunto de continuidad operativa. Los primeros usos de robots en las líneas de ensamblaje buscaban elevar la rapidez del proceso con costos más bajos. Ahora se ha probado que su empleo puede ser la diferencia entre seguir operando y tener que cerrar o producir menos.