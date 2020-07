Segundas vueltas

Cuando la segunda vuelta se mencionaba este año, nadie preguntaba de qué se estaba hablando. Sabíamos que se trataba de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, a ser celebrada si ninguno de los candidatos triunfaba en la primera.

Hay, sin embargo, otra posible segunda vuelta. Igual que la electoral podía no suceder, ésta también puede no tener lugar. Pero a diferencia de la de los comicios, cuya existencia estaba claramente determinada sobre la base de un porcentaje establecido, se desconocen las condiciones que deben darse para que esa otra segunda vuelta se produzca.

Nos referimos a una segunda oleada del COVID-19, cuya posibilidad es reconocida por los expertos epidemiólogos y sustentada por experiencias históricas, en particular la de la gripe española del 1918-1920. No dos, sino tres oleadas han sido detectadas durante el curso de esa pandemia, hasta ahora mucho peor que la causada en esta ocasión por el coronavirus. Según estimaciones aceptadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, aquella pandemia infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, una tercera parte de la población, de las cuales más de 50 millones fallecieron, 675,000 de ellas en los EE.UU. Se le atribuyó a un microbio, pues los virus no fueron identificados hasta la tercera década del siglo pasado.

Parecería lógico que dados los avances de la ciencia y la tecnología, después de transcurrir más de cien años desde el inicio de la pandemia del 1918, no debería existir duda alguna acerca de las causas que provocaron la recurrencia del virus, y que esas lecciones podrían aplicarse ahora para predecir si el coronavirus se comportará de modo similar, manifestándose en más de una oleada. No es así, lamentablemente, lo que deja esa posibilidad rodeada de incertidumbre.

Algunos investigadores han asociado las oleadas a mutaciones del virus, en tanto otros las vinculan a desplazamientos de personas por la Primera Guerra Mundial.