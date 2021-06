﻿Señal de giro

Desde septiembre del año pasado, el incremento en los precios que el consumidor paga ha superado el tope del rango meta establecido por el Banco Central. Puntero entre los países que integran el acuerdo DR-CAFTA, nuestro país muestra desde entonces una tendencia inflacionaria que en abril acercó el índice anualizado al 10%, alejándose progresivamente del nivel superior del rango.

Las causas del aumento pueden ser externas y también transitorias, como ha sido señalado en varios informes. No hay duda, sin embargo, de que el alza representa un dilema para las autoridades, que han procurado no lesionar la recuperación económica con medidas monetarias restrictivas. En otras circunstancias, diferentes a las inusuales provocadas por la pandemia y los cierres de actividades, es muy probable que se hubiesen aplicado ya medidas para elevar las tasas de interés y restringir el medio circulante. Pero éstos no son tiempos normales.

En épocas recesivas o de incipiente recuperación, habiéndose registrado pérdidas de empleos y suspensiones de trabajadores, el ambiente no es propicio para reclamos de aumentos salariales, los cuales agravarían las dificultades por las que muchas empresas, y el propio gobierno, atraviesan. Hay, no obstante, un límite en ese sentido, difícil de anticipar pero real, a partir del cual es previsible que las presiones salariales se manifiesten, inicialmente en algunos sectores para luego expandirse a los demás.

El elemento cambiario también está presente. Después de elevarse con rapidez en el 2020, la tasa de cambio descendió en el primer trimestre del 2021, mitigando las aprensiones que motivaron compras de dólares para fines de preservación del poder adquisitivo de balances líquidos. Pero ante la amenaza alcista del petróleo y la necesaria moderación en el endeudamiento externo, no luce probable que el descenso prosiga.

La recuperación dará la señal para que las autoridades giren la política monetaria para estabilizar los precios.