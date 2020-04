Por supuesto, no es así. Están invertidos en valores de diferentes clases, para poder generar un rendimiento que se sume a los aportes recibidos de los trabajadores y las empresas en las que laboran. Es importante entender que en esta situación de crisis, se necesita dinero para ayudar a la población y para que las compañías no despidan a sus empleados. No es entregándoles bonos que eso se va a conseguir. Para poder usar los fondos con ese propósito, por lo tanto, habría que liquidar sus inversiones.

Y en ese punto entra en juego el aspecto más ilógico de las propuestas, pues resulta ser que los fondos están invertidos mayoritariamente en bonos de Hacienda y valores del Banco Central. A menos que otros inversionistas les comprasen a las AFP esos instrumentos financieros, algo improbable por su magnitud y por la situación actual, esos dos organismos emisores tendrían que readquirir dichos bonos y valores para que el Gobierno pudiera utilizar el dinero. Es decir, al final sería lo mismo que se ha hecho, pues sería el Banco Central y Hacienda quienes terminarían poniendo el dinero.

Otra cosa hubiera sido si los fondos de pensiones estuvieran invertidos en títulos de empresas con grandes recursos líquidos, o más aun, colocados en el mercado financiero internacional. Pero ése no es el caso. El Estado ya los tiene y no se puede tener la misma cosa dos veces.