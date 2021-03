﻿Sobre la multitud

La pesadilla del tránsito en la ciudad de Santo Domingo se torna cada día peor. Agravados por las deficiencias del drenaje pluvial, la actuación de los agentes de tráfico, la falta de parqueos y el irrespeto a las leyes, los tapones convierten cualquier desplazamiento en una odisea de la que ni las aplicaciones de GPS nos permiten escapar. El metro ayuda a mitigar la congestión, pero su limitada red suele hacer necesario el uso de autobuses y otros medios de superficie.

Los vehículos de conducción autónoma, descritos como la tecnología del mañana, parecen estar todavía lejos de nuestra realidad, y en todo caso su contribución a la solución de los atascos de tránsito no ha sido demostrada. Se presenta como una de sus ventajas la posibilidad de dar paso a un flujo más coordinado y eficiente, con menos interrupciones provocadas por errores humanos, pero en cuanto a la densidad de pasajeros por área ocupada en las vías no se definen incrementos tan significativos.

La respuesta, por lo menos para algunas personas, puede estar en el aire, hablando literalmente. Y, como en la mayoría de las actividades, el dinero tiene sus ventajas. Desde ya, algunos dominicanos se pueden trasladar en helicóptero a puntos claves de la ciudad, pasando por encima de los que aguardan en sus vehículos que el tránsito fluya finalmente. No es un remedio perfecto, pues con frecuencia deben combinar su travesía aérea con medios terrestres, pero es una buena ayuda.

Planes visionarios están siendo probados en el Oriente Medio y otros lugares para que sobrevolar la multitud no sea un privilegio de unos pocos, o al menos para que los pocos no sean tan pocos. Drones voladores autónomos servirán como taxis aéreos, con la capacidad de despegar y aterrizar en espacios más reducidos. Silenciosos y eléctricos, no dañarán el medio ambiente y, según Uber y otros operadores, podrán ser llamados de forma remota. Aún no se sabe, sin embargo, cuál será el costo final del servicio.