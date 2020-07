Sombra electoral

Sobre las elecciones presidenciales, no sólo el virus hace sentir su presencia. Igual que en otras ocasiones, pero reforzado por la situación crítica por la que atraviesa, Haití y sus problemas proyectan una sombra que oscurece el porvenir de nuestro país.

Es un asunto con el que muchos candidatos no querrían tener que lidiar, pues no hay soluciones prácticas a la vista que se puedan proponer a los votantes. Sólo existen paliativos, y su eficacia es a lo sumo dudosa. No es el tipo de cosas que se puedan incluir cómodamente en un presupuesto o un programa de gobierno, u ofrecer al electorado como se promete construir un puente o subir el sueldo de un grupo de servidores públicos. Carente de instituciones gubernamentales funcionales, no es ni siquiera seguro que el deslizamiento de Haití hacia el caos y mayor miseria pueda detenerse únicamente a base de recursos económicos, lección que han aprendido los organismos internacionales que durante los últimos diez años intentaron renovar sus estructuras e instalaciones productivas.

Igual que la mayoría de nuestros candidatos, también el mundo desearía olvidar el asunto. En privado, funcionarios de entidades y gobiernos extranjeros, así como directivos de empresas cuyos servicios fueron contratados, expresan su desaliento con los resultados obtenidos, y cuestionan la viabilidad de lograr progresos tangibles en el futuro previsible.

No hay duda de que es un tema complejo y cargado de emotividad, propicio para proclamas incendiarias, acusaciones de complicidad o debilidad, y arengas proselitistas. Nada de eso disipará el problema, sin embargo, realidad que debemos reconocer si queremos avanzar por el camino correcto. E integrar el asunto y sus posibles consecuencias dentro de nuestra estrategia socioeconómica de mediano y largo plazo, lo que implica ubicar el impacto de la crisis vecina como un renglón específico de nuestra política fiscal, ambiental, agropecuaria, laboral, previsional y habitacional.