Sombra petrolera

Parte del alza en su precio pudo haber sido causada por factores coyunturales, como fueron las inusuales condiciones climáticas en el litoral norte del golfo de México. También, pudo ser el resultado de reducciones en su producción efectuadas por algunos de los países exportadores, las cuales han sido efímeras en el pasado. No obstante, a pesar de que hayan intervenido causas susceptibles de ser transitorias, no parece haber duda de que la recuperación de la actividad económica mundial tenderá a impulsar su precio hacia arriba.

El petróleo siempre ha representado una tremenda amenaza para la economía dominicana. Siendo nuestro país un importador neto de petróleo y sus derivados, y siendo estos esenciales para el funcionamiento de las actividades productivas, cada incremento en su precio nos priva de recursos que podríamos utilizar para mejorar nuestras condiciones de vida. El petróleo más caro equivale a una extracción de fondos de nuestra economía, para ser transferidos a las arcas de las naciones exportadoras, varias de las cuales ya disfrutan de los más elevados niveles de vida del planeta, haciéndose de ese modo aún más ricas. Por supuesto, la naturaleza puso el petróleo en su territorio y aguas costeras, no en el nuestro, y la tecnología hizo del petróleo un bien fundamental en la estructura productiva, teniendo nosotros que adaptarnos a esa realidad.

No se debe a una simple coincidencia, por lo tanto, que los años de nuestro mayor crecimiento económico hayan transcurrido en períodos de petróleo barato. Pero como no estamos en condiciones de influir para que su precio baje o no suba, estamos obligados a enfocarnos en lo que podemos hacer, en especial, sobre el transporte y la generación de electricidad. Ordenamiento vial, transporte colectivo, vehículos eléctricos, fuentes alternativas de energía, fertilizantes orgánicos, escalonamiento de horarios y otros componentes deben formar parte de un plan nacional de ahorro de petróleo.