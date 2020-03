De los remedios que se recomiendan en los medios de comunicación y las redes sociales, se deduce lo mucho que no se sabe acerca del coronavirus y cómo prevenirlo. Y hay también un temor generalizado al contagio, algo muy entendible dado que no se dispone de un tratamiento eficaz para los infectados.

Entre los sectores más afectados están el transporte, los alojamientos, los restaurantes, los deportes y los empresarios artísticos. En algunos países se tiene la posibilidad de utilizar hoteles como lugares para poner personas en cuarentena, pero aunque esto pudiera significar ingresos para esos establecimientos, es de presumir que ninguno de ellos estaría interesado en quedar vinculado con esta clase de ocupación.

Las aerolíneas son afectadas no sólo por la renuencia de los viajeros a pasar horas en un espacio cerrado, siendo el problema no la calidad del aire sino la proximidad a los otros pasajeros, sino también por causa de las prohibiciones y restricciones impuestas por los gobiernos. Dado ese hecho, se considera que merecen recibir ayuda financiera estatal de emergencia, sin la cual varias compañías podrían quebrar. Algunas de las aerolíneas más perjudicadas debido a sus rutas, como Lufthansa, son empresas sólidas, pero otras no tanto.

En el sector petrolero predomina un ambiente de sálvese el que pueda. En un entorno como ése, es difícil convenir pactos para reducir la producción, lo que contribuye a que el descenso de precios sea mayor. Desde el punto de vista de la economía dominicana, el petróleo más barato reduce las salidas de divisas y el gasto público en el subsidio de la electricidad. El temor a lo desconocido ha dado pie a medidas gubernamentales extremas, algunas de ellas equivalentes a la imposición de un estado de ley marcial. Se ignora cuándo los nuevos casos comenzarán a descender, cuándo se dispondrá de una vacuna, cuál es la tasa real de contagio y por qué tiempo deberá mantenerse la suspensión de actividades.