Terreno nivelado

En la gran mayoría de las competencias, el dinero juega un papel estelar. En el béisbol, por ejemplo, el dinero hace posible contratar a los jugadores estrella, gastar en publicidad, construir o remodelar estadios y, como es lógico, ganar campeonatos. No siempre los equipos con presupuestos más altos terminan triunfando, pero existe una correlación significativa entre nóminas de salarios, bonos e incentivos, y el número de campeonatos ganados.

A lo largo de los años esa situación ha despertado inquietudes entre quienes desearían que cada ciudad representada en las Mayores tuviese una oportunidad similar de salir triunfante. Pero como el béisbol es un negocio y existe libertad de empresa, salvo ciertas redistribuciones de derechos de transmisión no es mucho lo que se ha logrado.

Hace algunos años un periodista propuso, sin duda más en broma que en serio, que se introdujera en el béisbol, por lo menos para la postemporada, una especie de “hándicap” en favor de los equipos con menor presupuesto. Se les darían ciertas ventajas, como podrían ser cuatro strikes para que uno de sus bateadores se ponche, recibir las bases por bolas con sólo tres bolas malas, iniciar cada episodio con un jugador en primera o segunda base, y otras concesiones por el estilo. Claro está, nada de eso sucedió.

La etapa de las primarias en el proceso electoral dominicano estuvo marcada por grandes diferencias en los presupuestos de los contendientes, y entre lo gastado por el partido oficial en sus dos candidatos principales, y lo gastado por el partido opositor en los suyos. Igual que en el béisbol, no hay garantía de triunfo por gastar más, pero en un país en que predomina el oportunismo, no se enjuician las propuestas, y no hay sanción colectiva para la farsa, es probable que el peso del dinero se haga sentir en la campaña que ahora empieza. Y no hay posibilidad de que los candidatos con menos recursos puedan ganar con un menor porcentaje de los votos emitidos.