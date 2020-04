Turismo post virus

Se desconoce cuánto tiempo tomará restablecer el turismo a nivel mundial después de que pase la pandemia. Tendrá primero que volver la confianza en que viajar es seguro, lo que no será tan fácil dadas las experiencias de miles de turistas varados sin poder regresar a sus hogares. Y a ese hecho se añade otro aún más importante, ya que habrá que ver las consecuencias del deterioro económico sobre los presupuestos personales. Aunque dependerá de la duración y amplitud del cese parcial o total de las actividades económicas, es evidente que el mundo que emergerá de la crisis no será el mismo de antes. Lo prioritario será restaurar las fuentes de producción, el empleo, los sistemas financieros y las finanzas estatales. No figura entre esos objetivos esenciales salir a broncearse en playas, ir a ver algún monumento histórico, o disfrutar de las delicias culinarias de localidades exóticas.

Pero cuando el turismo repunte, la competencia será dura. Líneas aéreas, hoteles, compañías de cruceros, operadores turísticos, centros de convenciones y todos los demás involucrados en el sector tratarán de salir por delante de sus competidores. Es de esperar que haya ofertas atractivas a bajos precios, dada la necesidad de atraer a los inicialmente escasos viajeros. En esa batalla, los que avancen primero ganarán terreno a expensas de los otros.

Es probable, sin embargo, que la recuperación no sea uniforme. A los destinos turísticos más afectados por el virus les será más difícil volver a sus posiciones anteriores, lo que abre la posibilidad de que otros destinos erosionen sus mercados. A ese respecto, estarán en desventaja los países que más tarde pongan las infecciones bajo control.

Es posible que la celebración aquí de las elecciones municipales condujera a retrasar la aplicación de las medidas drásticas de control, impuestas tan pronto esos comicios pasaron. De ser así, podríamos haber dificultado la recuperación de nuestro sector turístico.