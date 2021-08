Vanguardia monetaria

Con frecuencia es atractivo ser el primero en hacer o poseer alguna cosa, lo que puede denotar habilidad, valentía y tenacidad, sirviendo también como medio para diferenciarse de los demás. El Salvador ha demostrado ser un país que no teme a los cambios. En el 2001, sumido en trastornos económicos, decidió descartar su propia moneda y poner el dólar en su lugar. Fue un remedio drástico para la inflación, mantenido vigente por diversos gobiernos posteriores. Y ahora, veinte años después, ese país se apresta para dar otro paso trascendental en materia monetaria.

A partir del próximo mes de septiembre, además de en dólares, todos los negocios en El Salvador deberán aceptar pagos en bitcoins. El presidente Nayib Bukele, electo en el 2019 y quien apenas cumplió 40 años de edad el pasado 24 de julio, es el abanderado y promotor principal de esa transformación, haciendo honor al nombre del partido que él fundó, Nuevas Ideas. En esos dos años de gobierno ha estado inmerso en conflictos con la asamblea legislativa, el procurador general y la suprema corte de justicia, por no mencionar las discusiones acerca de las medidas tomadas para combatir la pandemia. Esas disputas, no obstante, no le impidieron convertir a El Salvador en el primer país del mundo en otorgar al bitcoin el carácter de moneda de curso legal.

No tener una moneda propia facilitó la decisión, a la que un banco central emisor se hubiera opuesto radicalmente, prefiriendo en cualquier caso ser él que emitiera y controlara una criptomoneda. De ahí las declaraciones de un expresidente del banco central en el sentido de que la decisión equivale a jugar a la ruleta en Las Vegas.

El presidente Bukele anticipa la llegada de cuantiosas inversiones, y es un asiduo usuario de Twitter con un sentido peculiar del humor. En abril del 2020 publicó una imagen de él sentado en una silla sobre una nave espacial, indicando que los rumores de su secuestro por extraterrestres eran infundados.