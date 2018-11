Viernes de oportunidades

Dos establecimientos comerciales se disputaban haber sido los pioneros en la introducción del viernes negro en nuestro país. Este año uno de ellos, Office Depot, ya no está operando aquí, habiendo decidido hace poco retirarse de nuestro mercado. Queda el otro, Plaza Lama, reconocido distribuidor de una gran variedad de artículos.

En términos de volumen de ventas, el viernes negro a nivel mundial es eclipsado por su contraparte china, el día de los solteros, celebrado este año el pasado 11 de noviembre. A pesar de que su tasa de crecimiento disminuyó, las ventas alcanzaron los 30,800 millones de dólares, el doble de lo que se estima será la suma de las del viernes negro y el lunes cibernético.

Pero el día de los solteros está muy alejado de nosotros. A los dominicanos nos entusiasman las oportunidades que el viernes negro nos ofrece para adquirir productos y servicios a buen precio, especialmente electrodomésticos, muebles, teléfonos, computadoras, ropa, perfumes y, hasta cierto punto, vehículos. A muchos comerciantes, sin embargo, no les entusiasma tanto. No participan en las ofertas o lo hacen más que nada de forma simbólica, sea para no quedarse fuera o porque lo hacen las plazas comerciales donde están localizados. Consideran que el viernes negro sólo adelanta las ventas de diciembre, y crea una competencia de precio que reduce innecesariamente sus márgenes de ganancia. Y los consumidores también hacen sus críticas, en este caso a algunos comerciantes que aprovechan la ocasión para salir de artículos obsoletos o pasados de moda.

Como sea, el viernes negro es ya parte de las prácticas comerciales en el país, y su fecha este año, cuando aún falta una semana para que noviembre termine, extiende la duración de la temporada de ventas de fin de año, y hace más probable que los consumidores vuelvan a la carga con brío en diciembre, gracias por supuesto a las tarjetas de crédito y los planes de pagos diferidos.