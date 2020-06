El gran valor de los sistemas democráticos consiste en la posibilidad que ofrecen para que las ideas más diversas florezcan y sean escuchadas. En los regímenes autoritarios puede ser que las decisiones sean más rápidas y en ocasiones más efectivas, pero las restricciones al contraste de opiniones opuestas empobrecen el proceso y encierran el peligro de que errores graves no sean detectados y corregidos.

En los certámenes electorales donde se permite la libre expresión de las preferencias de los ciudadanos, dicho contraste se produce a través del voto otorgado a los candidatos cuyas propuestas son consideradas más convenientes. Es, por lo tanto, de gran importancia que no existan circunstancias que actúen como una limitación al ejercicio de ese derecho. Desde ese ángulo, lo que se conoce como voto útil implica una limitación que, aunque voluntaria, reduce la capacidad de elegir al candidato preferido.

Se llama voto útil a aquel que se concede a los candidatos que tienen posibilidades reales de triunfar. En condiciones en las que aparenta que el candidato preferido no las tiene pero otros sí, el ciudadano puede sentirse presionado para no desperdiciar su voto y por consiguiente votar por el que considera como el menos malo de esos otros, a fin de que los peores no ganen. Sacrifica de esa forma su preferencia a cambio de evitar un resultado adverso.

Las próximas elecciones presidenciales dominicanas, con tres candidatos con apoyos significativos, disminuye la probabilidad de que haya un ganador en la primera vuelta. No es imposible, lógicamente, pero es más difícil que suceda en comparación con las ocasiones en que sólo dos candidatos tenían oportunidades reales de triunfo. Ese hecho debilita el argumento del voto útil y facilita que las preferencias puedan manifestarse y contabilizarse adecuadamente, mostrando su perfil verdadero, el cual debería ser tomado en cuenta por el ganador para fines de la formulación de sus políticas gubernativas.