$!Bloqueo del canal de Suez no trajo problemas para el comercio del país

El bloqueo por parte del carguero Ever Given, que durante casi una semana obstaculizó el paso de otros barcos por el canal de Suez, no representa problemas para el comercio exterior dominicano, de acuerdo a varios economistas consultados.

El economista Henri Hebrard explicó que el bloqueo de la ruta marítima afectó más a Europa, y descartó que la situación cree un problema adicional.

“Probablemente habrá provocado algunos atrasos. Yo creo que debe ser muy limitado (el impacto de la situación sobre los precios de los productos importados)”, indicó Hebrard.

Más de 400 embarcaciones esperaban este lunes para cruzar el canal, entre ellos petroleros, barcos con mercancías diversas que iban desde té y muebles hasta ganado. Por la vía transita alrededor del 10 % del comercio mundial, de acuerdo a reportes de agencias internacionales.

La aseguradora Allianz calculó que cada día de bloqueo del canal significó pérdidas de US$6,000 a US$10,000 millones para el comercio global.

Se estima que cada día 1.74 millones de barriles de crudo recorren la ruta, debido a que el poco petróleo del Golfo destinado a Europa pasa en un 80 % por el oleoducto Sumed, que atraviesa Egipto, de acuerdo a una de las analistas de Rystad Energy.

“Esto nos muestra en cierto modo la debilidad de los flujos internacionales. Si esto ha pasado puede volver a pasar y tuvo un impacto temporal sobre el precio del petróleo”, declaró Hebrard.

El economista Luis Vargas, consultado sobre el impacto del bloqueo del canal de Suez en el comercio dominicano, manifestó que es muy extemporáneo identificar si la interrupción perjudicará al país.

El jefe de la autoridad del canal, almirante Osama Rabie, adelantó que el canal funcionará las 24 horas después de reflotar el navío. Dijo que se necesitará alrededor de tres días y medio para que todos los barcos en espera crucen la vía.

El lunes, los ingenieros “reflotaron parcialmente” el colosal buque portacontenedores que continúa bloqueando el tráfico a través del Canal de Suez, dijeron las autoridades, sin proporcionar más detalles sobre cuándo sería liberado el buque.

Varias empresas de transporte marítimo, como Maersk y CMA CGM, desviaron algunos de sus barcos a través del cabo de Buena Esperanza, un viaje de 9,000 kilómetros alrededor del continente africano y siete días adicionales.