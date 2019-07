$!Bombeo solar, alternativa ecológica para la producción agrícola

Los productores agrícolas de la República Dominicana pueden lograr la meta de tener fincas verdes certificadas si asumen el bombeo solar como parte de su esquema productivo, además de conseguir niveles de ahorro importantes al dejar de usar combustibles.

El planteamiento fue hecho por Carlos Grullón Mejía, presidente de Raas Solar, al manifestar la necesidad de que las empresas adopten compromisos firmes con la preservación del ambiente y la reducción de la huela de carbono, al tiempo que logran ser más eficientes.

Durante una conferencia Grullón Mejía indicó que el bombeo solar es un mecanismo de producción rentable, limpio y confiable que no utiliza motores de combustión interna, no produce ruido, no requiere de combustibles fósiles, que son altos agentes contaminantes, ni de cambio de aceites.

A través de paneles solares, este sistema transforma la radiación del sol en electricidad ofreciendo corriente eléctrica para el abastecimiento humano, el sector agrícola, suministro para instalaciones industriales y uso ganadero, explica un comunicado.

Grullón resaltó que en un país dónde se reciben 8 kWh por metro cuadrado de radiación solar, un 50% más que en otros países, el bombeo solar es una alternativa competitiva y útil. “Todos debemos sentirnos comprometidos con disminuir la huella de carbono en la República Dominicana”, expresó.

Los datos fueron ofrecidos en una ponencia realizada por Grullón en la segunda edición de AgroTech, un evento de la revista Mercado que visibiliza el desarrollo del agro en el país.