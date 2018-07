Califican las lluvias de bendición para el sector agropecuario en RD

SANTO DOMINGO. Las lluvias que desde ayer caen en distintas zonas del territorio dominicano han sido favorables para el sector agropecuario, que califica las precipitaciones como una bendición ya que en muchos puntos del país la sequía ha impactado a varios sectores, como los arroceros, ganaderos, productores de maíz, entre otros.

Hasta el cierre de esta edición, en la provincia San Juan de la Maguana las lluvias no habían sido significativas, por lo que los productores esperaban su incremento.

“Aquí en San Juan a las 6:00 de la mañana (martes) empezó a llover, no fue fuerte, fue un chubasco, o sea, ha llovido mínimamente, no significativo”, aseguró Manuel Matos, dirigente agropecuario y productor de habichuelas.

Mientras el sector arrocero califica las lluvias provocadas por la onda tropical Beryl de “milagrosas”. “Todo lo que tiene que ver con el Cibao Central ha sido una bendición. Debería llover un poquito más porque así se están llenando los ríos y las presas. Ha sido beneficioso no solo para el arroz sino para los otros cultivos y otros sectores como la ganadería con el tema de los pastos. Por el momento no ha pasado nada que no sea favorable para el cultivo del arroz y la agropecuaria en sentido general”, explicó el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), José Mauricio. El director del departamento de Producción Bajo Ambiente Protegido (Deprobap) del Ministerio de Agricultura, Manolo Estévez, dijo que, según los reportes recibidos, en Constanza, Jarabacoa, Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat y otras zonas, el sector invernadero no ha sido afectado, “inclusive, me informan que hacían faltas esas lluvias”.

“En zonas de Ocoa como Rancho Arriba, Sabana Larga y el municipio cabecera con los distritos municipales de El Pinar, La Ciénaga, El Naranjal y en Nizao-Las Auyamas, en esos lugares no ha habido daños hasta ahora, tampoco en Santiago a nivel de invernaderos, según los reportes de nuestros encargados técnicos”, precisó el funcionario.

Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), dijo esperar que las lluvias recientes puedan ayudar a resolver los problemas causados por la sequía.

El Ministerio de Agricultura dijo que estaban en contacto con las regionales dando seguimiento a todos los sectores.