Cámara Diputados aprueba préstamos “al vapor” por US$135 millones

Oposición pide auditar las Edes

“Apenas van once días del año y ya van 135 millones de endeudamiento. Un buen average”, ironizó Fidel Santana, diputado del Frente Amplio. También la diputada del PRM, Faride Raful, pidió auditar a las Edes antes de entregar más fondos a las compañías que, según dijo, no se han analizado sus estados financieros desde el año 2012 y no se sabría cómo se invierte el dinero.