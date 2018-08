Cambiar lo que se ve se logra donde no se ve

- Resultado. Batear el jonrón es el logro. Al igual que lo puede ser conseguir grandes ventas o lograr una buena comunicación con un ser querido (como un hijo). Me puedo parar con el bate del gran jonronero y la gran motivación que me impregnó y nunca lo lograré. Tampoco lograré más en lo mío por saber cómo él lo hace.

Puede aparentar que un jugador de béisbol logra batear un jonrón con el simple hecho de conectar la pelota haciendo un movimiento con su bate. No es sencillo, conlleva años de perfeccionamiento tomar una decisión en centésimas de segundos: tomaré el lanzamiento, trataré de batear largo o corto, será una curva, será rápido o lento, vendrá al medio o fuera, etc. Insisto, centésimas de segundos.

Hasta aquí estamos en lo que se ve.

- Pensamiento. Esas centésimas de segundo que tiene el bateador para tomar la decisión de mover su bate, a qué velocidad y altura es lo que genera la acción. Decidir hablar con nuestro hijo, pareja o jefe, es el pensamiento que genera la acción. Debemos generar ese pensamiento si queremos el resultado.

- Sentimiento. Una combinación de emoción con razonamiento. Que nos echen del trabajo generará una rabia. Convertirlo en la oportunidad de emprender o conseguir un trabajo mejor llevará a acciones.

- Emoción. Se genera de forma involuntaria. Enfado, alegría, temor, disgusto son ejemplos de ellas. No podemos controlarlas. Son las responsables de que consigamos generar el sentimiento necesario para el logro final.

- Fisiología. La emoción se cocina en nuestro cerebro cuando reconocemos una situación. Las conexiones entre nuestras neuronas nos dicen que debemos huir de una situación de peligro o acercarnos a alguien que queremos. Aquí lo más importante es el logro. Si queremos dejar de huir de algo que realmente no es peligroso, debemos hacer nuevas conexiones. Para conseguir una mejor comunicación con mi hijo, debo crear nuevas conexiones que me lleven a una emoción diferente. Por ejemplo: ya no es un niño, para que me cuente no puedo reprimirlo, sino escucharlo y guiarlo.

Un resultado diferente dependerá de cambiar en lo más profundo, como explico por extenso en mi libro “¡Alcanza la Cumbre!” lleva tiempo y esfuerzo. No es que sea fácil, pero sí posible.