Camiones seguirán desviándose por altos costos de los peajes

SANTO DOMINGO. La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) condenó este jueves la acción de camioneros de tomar un desvío para evadir el pago del peaje de la circunvalación de Santo Domingo en el tramo comprendido entre las autopistas Duarte y 6 de Noviembre.

Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado, dijo que ese desvío es fruto de que solamente en la avenida Circunvalación, en el pequeño tramo construido en el día de hoy, un camión paga RD$1,600 de peaje ida y vuelta.

“Nosotros hemos sido claros y precisos. En las grandes ciudades se construyen circunvalaciones con la idea de descongestionar, en el país es todo lo contrario. Aquí se está construyendo la circunvalación de Santo Domingo con la idea de recaudar. Hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas que revisen esas tarifas del peaje. Lamentablemente eso va a seguir sucediendo”, indicó el titular de la institución.

Aclara que no se justifica a que se tome el desvío, pero indica que no hay forma de resolver un problema si no se identifica la causa.

“Debemos identificar la causa con responsabilidad, que es lo que hemos hecho en este caso. Nosotros castigamos eso y lo otro es que ese camión ni de nosotros es. Nosotros tenemos supervisiones constantes para que nuestros miembros no incurran en ello, pero tenemos que identificar el problema para así encontrar la solución”, explicó Ricardo de los Santos en rueda de prensa.

El desvío

El periodista de Diario Libre Ramón Rodríguez publicó un trabajo donde explica que los que deciden no pagar los entre RD$100 y RD$200, pejaje establecido para vehículos livianos y los entre RD$300 y RD$600 para los pesados, deben tomar una ruta que inicia en el paraje Buenas Noches, de Hato Nuevo, Manoguayabo, que es la modalidad más utilizada porque usualmente en esa dirección los camiones viajan vacíos, y concluyen en el sector La Pared del municipio de Haina o hacen el mismo recorrido a la inversa, que atraviesa el batey Bienvenido y la propia Pared.

La travesía comprende un tramo regular por la circunvalación de 3.5 kilómetros de largo, que se convierte en 7.5 con el recorrido que se toma para no realizar el pago y aumenta el tiempo para cubrir ese trayecto de tres a 20 minutos, a consecuencia de la estreches y el mal estado de las vías que comunican ambos puntos.

Los evasores deben transitar por el camino al Batey Palavé y las carreteras de Hato Nuevo, del Batey Bienvenido y la de La Pared, según sea la ruta tomada.