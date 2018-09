Casi la mitad de exportaciones a China fueron materias primas

El nexo chino con la región

Canciller Chino Wang Yi llegó anoche a República Dominicana

Anoche hizo su arribo al país el canciller de la República Popular China, Wang Yi, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por el embajador dominicano en China, Briunny Garabito, el viceministro de Relaciones Exteriores Hugo Rivera y un personal de protocolo de la Cancillería dominicana.

El canciller Wang, al bajar del avión saludó a la prensa al estilo militar, a una distancia de 50 metros, lugar donde esperaba el vehículo que lo llevó en caravana hasta la ciudad de Santo Domingo. El diplomático asiático arribó a bordo de un Boeing 737, matrícula B-3999 de China Popular, cuya procedencia no se pudo conocer, a pesar de las constantes preguntas hechas al personal de la embajada China. La agenda del embajador tiene prevista a las 8:00 am la inauguración de la nueva Embajada de su país. A las 9:30 am. se espera la audiencia con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional y las 11:30 pm firma del memorándum de entendimiento con el canciller Miguel Vargas.