$!Caram sugiere a oposición no aprobar presupuesto general del Estado para 2020

Caram, quien fuera secretario técnico de la Presidencia en la actualidad Ministerio de Economía, aseguró que la pieza presupuestal está diseñada con la finalidad de que se sobreestiman los ingresos para cuando eso no pueda justificar el nivel del gasto con endeudamiento.

El exgobernador del Banco Central Guillermo Caram sugirió a los partidos de oposición con representación en el Congreso Nacional que no voten a favor del presupuesto general del Estado previsto para el 2020.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda que se transmite por Telesistema, canal 11, el dirigente del Partido Reformista Social Cristiano dijo, además, que se estila en campaña que los funcionarios de las áreas recaudadoras son más flexibles con ciertos sectores que le puedan beneficiar en términos políticos.

Sostuvo que las proyecciones del gobierno está sobrestimada en más de 50 mil millones de pesos, y esa ha sido la tónica de las actuales autoridades el proyectar ingresos por encima de las posibilidades que luego se convierten en un incremento del déficit fiscal.

“Por eso yo creo que el Congreso debe rechazar el presupuesto del 2020 sometido por el gobierno a fin de obligarlo a que se rija por el presupuesto del 2019 lo cual implica una disminución del gasto y unos ingresos más adecuados a la realidad”, expresó.

Caram puso como ejemplo que el gobierno tuvo que admitir ahora cuando envió el presupuesto complementario al Congreso Nacional que le bajaron los ingresos para justificar nuevos endeudamientos.

“Y yo creo que la oposición tiene que mantenerse firme ahora que es factible un rechazo a iniciativas gubernamentales, y rechazarle el presupuesto 2020 al gobierno que eso significa una imposición de una reducción del gasto del orden de un 10 %“, insistió el experto en economía.

Rechazó los argumentos que se esgrimen en el sentido de que de no aprobarse el presupuesto para el 2020 el gobierno tendría mayores ingresos con los niveles de gastos del presente año.

Explicó que eso puede ser entendido cuando hay presupuesto equilibrado o con superávit fiscal, pero en este caso hay que recordar que todos los presupuestos que están elaborando las autoridades gubernamentales son deficitarios, por lo que siempre los niveles del gasto están muy por encima de las estimaciones de las recaudaciones.

Recordó que cuando el extinto presidente Joaquín Balaguer dirigía el país siempre había equilibrio o superávit fiscal, o sea que como la economía crece los ingreso siempre van a crecer y por lo tanto siempre hay exceso de las recaudaciones con respeto al gasto.

“Pero este gobierno no calcula así, este gobierno es lo contrario, sobrestima, proyecta ingresos mayores, ni siquiera es igual al del año anterior si no lo pone a crecer por encima para cuando no se comporte, justificar un endeudamiento”, añadió