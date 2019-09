$!Carros eléctricos, opción para ciudadanos ahorrar y proteger el Medio Ambiente

Asegura que, como medio de transporte económico, los vehículos eléctricos generan un ahorro de hasta 90 por ciento en consumo de combustible y tecnología. Además, tienen la ventaja de que prácticamente no requieren mantenimiento.

Detalló que en el 2013 fue promulgada en el país la Ley de Incentivos a la Movilidad Eléctrica número 103-13 y no fue hasta el 2018 que los importadores pudieron hacer uso de esta. Agrega que esta ley permite la importación de vehículos eléctricos pagando solo un 50 % de arancel, 50 % Itbis y 50 % de primera placa.

Sánchez, presidente de Sertel Solar y su división Zero Emisión RD, una de las principales empresas distribuidoras en el país de vehículos eléctricos, destacó: “El vehículo eléctrico como una opción económica de transporte, ofrece múltiples ventajas, ya que no solo es amigable con el medio ambiente, sino que, además, reduce el gasto en combustible en un noventa por ciento y prácticamente no requiere mantenimiento”.

También explicó que la empresa generadora de electricidad CEPM ha importado vehículos eléctricos Chevrolet Volt para usar en su zona de servicios y alimentarlos con la misma energía que genera.

En la actualidad, revela que, en la mayoría de los hoteles de Punta Cana, el transporte internamente dentro de estos complejos turísticos es realizado con vehículos y trenes eléctricos.