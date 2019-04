$!Cartera de crédito del Banco BHD León creció 10.5 % en 2018

Al 31 de diciembre de 2018, la cartera de crédito antes de provisiones del Banco BHD León tuvo un aumento de RD$15,591.7 millones para alcanzar un monto de RD$164,573.9 millones en 2018 con un incremento de 10.5 %. El total de activos ascendió a RD$286,732.2 millones con un retorno sobre activos de 2.3 %.

El anuncio de los resultados fue realizado por Luis Molina Achécar, presidente del Banco y del Centro Financiero BHD León, durante la realización de las asambleas generales de accionistas del Banco BHD León y del Grupo BHD.

“El Banco logró resultados en 2018 que comparan favorablemente con el período anterior. Los mismos son producto de nuestro plan estratégico, enfocado en mejorar la experiencia del cliente, así como en la transformación digital, la eficiencia de las operaciones, la expansión de los canales, el desarrollo tecnológico, la gestión del riesgo y el fortalecimiento cultural”, explicó Molina Achécar a través de un comunicado de la institución.

Las utilidades netas del Impuesto Sobre la Renta ascendieron a RD$ 6,575.9 millones para un crecimiento de 9.5 % y una rentabilidad sobre el patrimonio de 20.1 %. La cartera vencida alcanzó 1.6 % de la cartera bruta y el índice de cobertura fue de 235.9 %.

El coeficiente de liquidez se situó en 43.4 % y el índice de solvencia en 15.6 %, uno de los niveles más altos de la banca múltiple, excediendo el límite regulatorio de un 10 %. El capital normativo cerró en 2018 en RD$ 35,213.6 millones.

Sostenibilidad y Responsabilidad Social

El Banco BHD León presentó durante su asamblea las principales iniciativas ambientales y de responsabilidad social que fueron desarrolladas en 2018. Entre ellas, el Sistema de Gestión Ambiental, la Estrategia de Género y su Premio Mujeres que Cambian el Mundo y el Programa Valora Ser. En el aspecto de género, el Banco ejecutó un plan de acompañamiento financiero, a través del cual las finalistas y ganadoras del Premio Mujeres que Cambian el Mundo recibieron asesoría personalizada en temas como educación financiera, gestión de la empresa y educación en valores.

Reconocimientos

El Banco BHD León recibió en 2018 reconocimientos nacionales e internacionales que avalaron sus iniciativas. Entre ellos, el Sello de Oro Igualando RD sobre prácticas de igualdad y equidad de género en el ámbito laboral; “Women’s Market Champion” de la “Global Banking Alliance for Women” (GBA); dos niveles Bronce en el Festival Internacional de Comunicación Caribe a la campaña publicitaria “Amor Disfrazado” contra la violencia de género; posición más favorable de las empresas dominicanas que figuran en la lista de “Empresas Más Admiradas de la Región” y segundo lugar entre las organizaciones destacadas por su práctica de igualdad y equidad de género según la Revista Forbes; y “Dominican Republic’s Best Bank”, otorgado por “Euromoney Awards for Excellence 2018” durante la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

Centro financiero BHD León

Al cierre de 2018, los activos consolidados del Centro Financiero BHD León se elevaron a RD$ 318,758.6 millones, las utilidades netas ascendieron a RD$ 7,987.1 millones y la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 19.1 %.

El conglomerado dominicano más diversificado de empresas financieras y de servicios conexos mantuvo en 2018 su liderazgo en los segmentos en los que desarrolla su acción, destacando el fortalecimiento de las sinergias entre sus empresas y el desarrollo de la estrategia de gestión comercial, informó Molina Achécar.

“Las empresas de intermediación financiera, de seguros y pensiones y del mercado de valores y fiducia del Centro Financiero BHD León mostraron en 2018 una dinámica empresarial que resultó en el desarrollo de productos y servicios conjuntos y en el mejoramiento de las propuestas de valor integrales para los clientes”.

El Centro Financiero BHD León agrupa a las empresas Banco BHD León, BHD International Bank, AFP Siembra, ARS Palic, MAPFRE BHD, BHD León Puesto de Bolsa, BHD Fondos, Fiduciaria BHD y otras entidades de apoyo y servicios conexos.