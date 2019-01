$!Casi la mitad de los ingresos tributarios serán para pagar deuda

Con las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir poco a poco los tipos de interés se acaba el ciclo del endeudamiento barato en los mercados internacionales que nació tras la recesión económica mundial de 2010. Ello significa que, con el nivel de intereses actual, en cualquier emisión de deuda que haga el gobierno dominicano no se podrá ofrecer menos de 6 % de rendimiento por esos papeles, estima Ciriaco. Esto quiere decir que el piso del costo del endeudamiento estará más arriba que otros años.

Pero no es solo lo que habrá que pagar este año, sino también la nueva deuda la que le preocupa. Tras la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto General 2019, el Estado quedó autorizado para emitir US$2,200 millones en bonos globales y el problema, advierte el académico de la UASD, es que las condiciones financieras ya no serán tan buenas.

El director gerente de Argentarium, Alejandro Fernández W., enfatizó en el hecho de que “si el gobierno dominicano saliera a buscar deuda por vía de bonos soberanos ahora, se encontraría con que el mercado le exigiría un rendimiento 100 puntos básicos superior al que le exigió antes y en condiciones de plazo que no necesariamente serán tan atractivas como las que se lograron dos años atrás”.

Para los primeros once meses de 2018 el gobierno dominicano debió destinar un total de 4,124.8 millones para cubrir las amortizaciones, los intereses y las comisiones de la deuda emitida por el Sector Público No Financiero (SPNF), un monto que equivale al 55 % del valor actual de las reservas internacionales, que se sitúan alrededor de los US$7,500 millones. La cantidad dirigida a cubrir los compromisos con los acreedores locales y externos no incluye el costo de la deuda emitida por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).