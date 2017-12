Casinos Dream logró durante años evadir el pago de impuestos en la DGII

SANTO DOMINGO. El Estado dominicano perdería la suma de unos RD$637,420,000 luego de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dejara vencer una deuda de impuestos acumulada por la empresa Dream Casinos Corporation.

La información descansa en varias solicitudes de prescripción hecha a Impuestos Internos por Edward Zbigniew Kremblewski, en representación de Andrew Pajak, exgerente de la referida compañía con respecto a las deudas que entre julio de 2012 al 5 de noviembre de 2014 generaron los casinos que manejaba la empresa y a las que Diario Libre tuvo acceso.

En cartas dirigida al director de la DGII, Magín Díaz, entre el pasado 7 y 10 de noviembre de este año, Dream Casinos pide la prescripción de las deudas acumuladas con las operaciones de los casinos Hamaca, del Hotel Be Live Hamaca; Grand Oasis Marien, ubicado en el Hotel Be Live Grand Marien; casino Punta Cana Grand, situado en el Hotel Be Live Grand Punta Cana; casino Riu Bachata, del Hotel Riu Bachata, en Puerto Plata; Riu Palace, Hotel Riu Palace Macao, Higüey; casino Fiesta Palace, del Hotel Fiesta Palace Resort, Bávaro y el casino Dominicus, instalado en Bayahibe.

La deuda correspondiente a los impuestos de casino, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos, tuvieron origen cuando la empresa Dream de dueños canadienses operaba 12 casinos en seis provincias del país, (hasta la fecha se creía que eran once), y ahora solicitan la extinción mediante la aplicación de los artículos 21 al 25 de la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana, que hace referencia a la prescripción, acción que priva al Estado de la posibilidad de exigir el desembolso de los tributos adeudados.