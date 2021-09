Celso J. Marranzini: “La cesantía es una carga tan grande que evita la creación de empleos”

“Es un círculo vicioso porque el trabajador no ve eso (lo que se destina a la cesantía) y gana menos dinero, pero le cuesta a la empresa”, dijo la vicepresidente ejecutiva de la AIRD.

Almanzar explicó que la compensación derivada de la cesantía tiene que sustituirse por un seguro de desempleo, o reducir a una cantidad de tiempo su cálculo o tomar como referencia el salario promedio y no el último devengado por el trabajador.

La vicepresidente ejecutiva de la AIRD, Circe Almanzar, manifestó que hay derechos adquiridos que se tienen que preservar y que cualquier reforma debe tomar en cuenta eso. “Todo el que tenía un régimen, hasta ese régimen debe preservarlo. Pero también se trata de que no haya duplicidad. Si tienes la cesantía en nuestro país funcionaba o tenía un rol doble, que era la indemnización por el despido, más una especie de ahorro del trabajador por los años de trabajo”, señaló.

Por ello, Marranzini manifestó que la idea de revisar la cesantía laboral en el código es para “buscar que la mayoría del costo laboral lo perciba el trabajador, y que ese costo oculto no sea una carga, porque realmente es una traba en el desarrollo del empleo”, dijo.

Industrias: entre los más gravados de la economía

Otra de las reformas necesarias para la economía es el Pacto Fiscal. Para la AIRD se trata de una necesidad, no solo por el peso que tiene el sistema tributario sobre las industrias, sino por la incidencia que tiene esto sobre la informalidad de la economía.

Circe Almanzar recordó que un cambio abrupto del esquema fiscal puede tener un comportamiento contrario al esperado, como ya ocurrió con el sector de bebidas alcohólicas y tabaco tras la reforma tributaria del año 2012.

“Cuando se ha hablado del Pacto Fiscal no solo se trata de subir o bajar una tasa, sino de revisar la estructura”, recordó la vicepresidente ejecutiva de la AIRD.

Por ello, abogó por hacer una reforma bien estudiada para evitar terminar peor y que “en vez de generar más recaudación terminemos peor. Ya ocurrió en 2012. Ahí esta la evidencia”, sentenció.

Señaló que el sector industrial es uno de los más gravados y que ello ocurre en medio de un sistema tributario que, además, es muy complicado.

“Hay muchísimas formas de hacer mucho más simple el sistema de recaudación”, dijo Almanzar.

Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, dijo que hay que tener una política de Estado que impulse a la industria hacia el largo plazo.

“El sector industrial es de capital intensivo, con un nivel altísimo de formalidad”, dijo el presidente del gremio fabril, quien destacó que la manufactura debe generar “un ciclo virtuoso”.

Marranzini dijo que ahí es que entran en juego las reglas de juego estables que permitan dar seguridad a las inversiones y a las operaciones de los establecimiento manufactureros en el país.

“No podemos aspirar a ser una potencia industrial y que sea un sector tan gravado que entonces no pueda competir con otros países. No puede ser un sector más gravado que sus pares porque sino no hay forma de desarrollarse”, dijo el presidente de la AIRD.

Con esas ideas es con las que el gremio de industriales espera avanzar en las negociaciones del diálogo nacional que debatirá las reformas en doce puntos.