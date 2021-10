$!Cervecería trabaja en soluciones por escasez de botellas para suplir la demanda

“La razón fundamental es que la empresa no ha recibido la cantidad de botellas que requiere para hacerle frente a esa nueva demanda debido a la escasez global de envases de vidrio, a lo que se suman las grandes dificultades en la cadena mundial de suministro, algo que también se siente en el mercado local al complicarse el acceso a varios bienes de consumo masivo” , informó la compañía en una nota de prensa.

Busca reactivar una fábrica de botellas en el país

La Cervecería informó que procura el apoyo para la reactivación de una fábrica productora de botellas en el país y el impulso de programas que incentiven el retorno de las botellas, como soluciones.

La empresa firmó el pasado año un acuerdo con Caribbean Glass Industry para la reactivación de la industria de vidrio del país, que estaba 13 años apagada, para la compra de botellas de producción completamente local. Actualmente la operación ya se encuentra en fase de pruebas.

“Somos conscientes de que la ausencia de Presidente produce incomodidad a nuestros clientes y consumidores. Por ello, es importante aclarar que el desabastecimiento está estrechamente ligado a temas logísticos y de la cadena de suministro. No es una acción premeditada que busque imponer el consumo de otras marcas. Simplemente, no hay suficientes botellas en el mercado de cerveza Presidente y no la podemos envasar en la cantidad que demanda hoy nuestros consumidores”, dijo Cándida Hernández, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de Cervecería.

La Cervecería informó que habilitó la página web CerveceriaTeHabla.com.do, donde ofrecerá informaciones de los respectivos avances.