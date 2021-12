$!Citan los retos de una reforma fiscal versus la política

Los pasados funcionarios del área económica Isidoro Santana y Magín Díaz coincidieron ayer con el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, que declaró que la reforma fiscal se tendrá que efectuar a largo plazo, cuando existan condiciones políticas.

“Los técnicos del Gobierno querían la reforma, de eso no hay duda, todos lo dijeron (...), pero la decisión es política”, dijo Díaz, extitular de Impuestos Internos. “Y la decisión política fue no hacerla”.

Aunque no cree que se hará en este cuatrienio, Díaz indicó que aún existe la necesidad de una reforma pues no han cambiado las razones por las que el Gobierno anunció que se sometería para aplicarse en 2022, y aumentar así los ingresos del Estado, ante una deuda pública consolidada que representaba el 65.9 % del producto interno bruto (PIB) a septiembre pasado.

“Quizas el momento ecónomico y el momento político no coincidan”, dijo Santana, exministro de Economía. Observó que a la población le alegró que no habrá reforma fiscal y con esto el Gobierno se hizo popular en el corto plazo, “pero está sacrificando popularidad futura”.

“El problema está en que, desde el punto de vista político, un gobierno que no haya hecho las cosas importantes en los primeros dos años de su gestión ya no las va a hacer, y después, si le pasa el tiempo, quizás ejecute algún parche, como les llamamos los economistas, pero no va a llevar a cabo una reforma importante”, agregó.

Santana reiteró que la mejor manera de hacer la reforma es con un gran pacto fiscal.