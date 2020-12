Claver-Carone: “La reactivación será positiva, pero es insuficiente ante lo perdido”

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, cree que una recuperación como la que registrará República Dominicana el próximo año será positiva, pero no lo suficientemente agresiva para recuperar todo el camino perdido por la crisis económica generada por el COVID-19.

En entrevista exclusiva con Diario Libre, el presidente del multilateral se mostró preocupado por la presión social que llegará de la mano de la pandemia en una región con una histórica desigualdad social. A esta se unirá ahora la inequidad entre países ricos y pobres en el acceso a la vacuna contra el COVID-19. Por eso el BID mantiene conversaciones con el presidente Luis Abinader para acordar un préstamo por US$23 millones para la compra de 2.2 millones de vacunas y otros US$16 millones adicionales para financiar la infraestructura de refrigeración que permita el almacenamiento de las vacunas.

“Nos queremos apurar con el Caribe ya que sus economías están tan centradas en el turismo, y así poder movernos rápido para que puedan reactivar esto de una manera plena, para que no se pierdan más empleos y no haya más presión”, dijo.

—¿Cuáles son las perspectivas para República Dominicana en 2021?

Hacia el 2021, lo que me he dedicado es en el enfoque de generar empleos. Hemos visto los efectos devastadores en empleos por el COVID, especialmente, en economías que tienen fuerte concentración en el turismo, pero también en otras. (...) Este país ha diversificado su economía con el tema de puertos y demás. Es algo bastante prometedor y con el gobierno se ha trabajado en conjunto y es una prioridad la inversión.

—¿Cuántos empleos se han perdido en la región?

En la región en sí se han perdido 34 millones de empleos, en América Latina completa. Obviamente es algo muy importante y adicionalmente se espera que 40 millones de personas, que antes estaban en la clase media puede ser que bajen a la clase más baja, porque el impacto es ciertamente tremendo. Estamos viviendo la peor crisis en la historia con sus consecuencias sanitarias y económicas, a parte de esto, su peor temporada de huracanes en la historia. Y para muchos países en la región, también para República Dominicana, la crisis migratoria más grande del mundo junto a la de Siria, con cinco millones de refugiados venezolanos repartidos por la región y que están creando impactos. Es como una tormenta perfecta y por eso es que desde el BID estamos haciendo algunas cosas con nuestras prioridades, como el aumento de la capitalización a US$20,000 millones este año. Estimamos que solo para construir mejores sistemas en la región debemos al menos obtener US$50,000 millones. Latinoamérica y el Caribe tienen la brecha de financiamiento para pequeñas empresas más grande del mundo, de US$85,000 millones, así que las necesidades obviamente son grandes y estamos acelerando y haciendo mejores procesos para poder crear más espacios y atender estas necesidades.

—A esa tormenta perfecta se le une el problema del acceso desigual a la vacuna contra el COVID-19...

Es una de las grandes preocupaciones que tenemos y no solamente es por eso que lanzamos el anuncio la semana pasada, de US$1,000 millones para compras de vacunas en América Latina y el Caribe, para poder trabajar cerca a los países. para asegurarnos que la población más vulnerable tenga acceso. Queremos asegurar que haya una distribución accesible en la población rural y es por esto que estamos trabajando en el apoyo técnico con el Ministerio de Salud Pública para tener una logística y plan de comunicación y asegurarnos de que haya equidad en su distribución. Me preocupa que hay 40 millones de personas que han pasado a la pobreza por el COVID, así que por eso la recuperación tiene que ser más acelerada. Que por lo menos esa reactivación en República Dominicana se estima de 4 % en 2021. Esto es positivo pero todavía no es suficiente para todo lo que se ha perdido debido al COVID, así que tenemos que trabajar adicionalmente. Y eso que la República Dominicana es un país que se equipara, por los desafíos que se le han presentado, con países de un poco mejor de nivel. Esto influye mucho en el hecho de que los envíos de las remesas en este país se han incrementado en medio de la pandemia.

—¿Cuánto tiempo se podría demorar este proceso de compra de las 2.2 millones de dosis de vacunas por parte de República Dominicana?

Buscamos varios millones para que en el primer trimestre del 2021 ya tengamos acceso a esta vacuna. Obviamente, no quiero que haya ninguna excusa por la cual no se haya podido acceder a esta, y por eso es que nosotros estábamos hablando con todas las organizaciones y hemos reforzado la relación con algunos países particulares para asegurarnos que hagamos todo lo posible pero que no hay excusa para que no haya acceso esta vacuna. El acceso es imprescindible. Por eso es que hemos estado trabajando arduamente, también es parte del anuncio que hicimos de los US$1,000 millones en esta semana, con Pfizer, que han querido colaborar con nosotros y la Republica Dominicana. Dentro de ese programa, el gobierno nos ha indicado su interés para la financiación de la vacuna por casi US$23 millones y lo que estamos haciendo es que estamos modificando algunos programas que teníamos para poder adelantar y ser audaces e inmediatos. También lo que estamos haciendo con este gobierno es el préstamo contingente con la Organización Panamericana de la Salud. Son al menos US$16 millones, porque lo que están haciendo algunos países, como Estados Unidos, no es solamente adquirir la vacuna, es toda la estructura, distribución, almacenamiento para poder adquirir esto, asociado con la cadena de frío que garantiza el mantenimiento de la vacuna. También para los equipos que estarán al frente, las capacitaciones de quienes ejecutarán y que tendrán los materiales requeridos. Así que, nos queremos apurar con el Caribe ya que sus economías están tan centradas en el turismo y así poder movernos rápidos en ese sentido, para que puedan reactivar esto de una manera plena, para que no se pierdan mas empleos y no haya mas presión que la que vemos en ese sentido.

—En América Latina venimos de un proceso de estallidos sociales puntuales que se calmaron un poco ante ciertas reformas que se prometieron, pero ahora tenemos una situación económica bastante fuerte que agrava las desigualdades...

Sí, y hasta cierto punto me preocupa más por una simple razón: la insatisfacción social que existía en ese sentido era también por una creciente clase media que requería más transparencia, mejores procesos, métodos y proyectos de transportes, demandas de cuando se va desarrollando una sociedad. Ahora dimos un brinco hacia atrás. Ahora 40 millones de personas que estaban en la clase media han dado nuevamente marcha atrás hacia una clase un poco más baja.

—Sobre el tema de China, que campea siempre sobre nosotros por las nuevas relaciones, ¿cómo va el clima político y geopolítico de la región?

Me preocupa todo el tema de la China. Yo hablo de China sin prejuicios. Un 65 % del comercio en Europa es intrarregional. En Asia y Latinoamérica es un 15 %. Ahora, por primera vez, no solamente existe la retórica comercial. Hoy en día estas conversaciones se llevan en las juntas directivas de las empresas y no hay día que pase donde no me llamen que una empresa norteamericana esté buscando oportunidades para expandir sus fronteras. Esto será muy importante porque la inversión extranjera en la región cayó este año por el Covid un 50 %. Así que lo que viene es muy importante en ese sentido, y creo que hay países como la República Dominicana que tienen una gran desventaja. Si solamente de Latinoamérica y el Caribe adquiere un 10 % de lo que actualmente los Estados Unidos importan de la China, que son productos que ya produce y exporta, serían más de US$70.000 millones en exportaciones para la región al año. Un impacto enorme. Los tres sectores que más se han identificado con esas oportunidades son textiles, componentes eléctricos y toda la economía de servicios como los call centers etcétera.