$!CNS: es inaceptable retiro centrales del diálogo tripartito

El director general del Comité Nacional de Salarios (CNS), Félix Hidalgo, considera como inaceptable el retiro de las centrales sindicales de la mesa de trabajo que discute la reclasificación de las empresas.

“Para mañana (hoy) tengo una reunión con las centrales sindicales para solicitarles que se integren al proceso y que no se queden al margen. El Comité está haciendo los esfuerzos pertinentes a fines de que los trabajadores también participen en el proceso y vuelvan a reunirse con nosotros”, explicó Hidalgo.

Aseguró que los trabajos en la mesa de discusión no se paralizarán.

De su lado, las centrales sindicales dijeron que se reunirán si se forma una mesa técnica para tratar el tema de la reclasificación.

“Es una comisión técnica que hay que formar, nosotros escogimos la nuestra. Estamos dispuestos en ese marco de sentarnos a discutir el tema, de hecho, si ellos quieren discutir el tema de los umbrales porque entienden que se quedó desfasado también estamos dispuestos a hacerlo”, expresó Rafael -Pepe –Abreu, presidente de la Confederacion Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Mientras, Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), dijo que no van a participar en una reclasificación que le quite más valor al salario en la República Dominicana. La resolución No. 22/2019, a través de la cual confirmaron el aumento salarial aprobado en el Comité Nacional de Salarios (CNS), acoge parcialmente la propuesta presentada por los empleadores y se declara en sesión permanente al CNS.