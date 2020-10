$!Codopesca hace llamado sobre licencias vigentes de pesca de angulas

La dirección ejecutiva del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) informó a las personas o empresas con licencias vigentes para la explotación y comercialización de las angulas para las temporadas del año 2020 y 2021, que deben pasar por las oficinas de la institución para que sus permisos sean reconocidos.

“Los titulares de estas licencias que no cumplan con esta disposición no serán reconocidas por Codopesca para esta temporada por lo que no podrán operar ni en la explotación ni en la comercialización de esta especie”, dijo la institución en un comunicado.

El proceso se extenderá desde el día 5 hasta el 15 de octubre en horario de 8:30 AM a 3:30 PM.

“Deben traer, además del original de su licencia, certificado de RNC, registro mercantil vigente así como TODOS los documentos que dieron origen al otorgamiento de dicha licencia y el comprobante de pago de la misma”, señala el comunicado.