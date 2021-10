$!Colmaderos denuncian distribuidores acaparan cervezas para venderlas a sobreprecio

Colmaderos del Gran Santo Domingo denunciaron que distribuidores de cerveza acaparan el producto para revenderlo a un precio superior al costo normal, lo que ha causado escasez y carestía para el consumidor porque la Cervecería no le suple la cantidad de cajas acostumbradas.

En un recorrido por colmados de varios sectores del Gran Santo Domingo, propietarios de colmados y dependientes coincidieron en afirmar que desde inicio de la pandemia no están recibiendo las cantidades de cervezas que compraban.

Indicaron que un negocio que compraba 60 y 70 cajas a la semana, apenas están recibiendo cinco, 10 y a veces menos, pero que sin embargo, los negocios distribuidores sí están recibiendo mayor cantidad del producto.

María Castillo es propietaria de dos pequeños negocios en los que vende cerveza y cuenta que la caja de 16 unidades que compraba a RD$1,708, ahora cuenta RD$2,350 en los almacenes Indicó que la Cervecería solo le suministra tres cajas a la semana.

Explicó que para atender las necesidades de algunos de sus clientes tiene que recurrir a las distribuidoras, que según dijo, aumentaron su ganancia a 600 pesos por caja. Dijo que en ocasiones tiene que acudir a los supermercados a comprar ocho y 10 unidades porque no les venden más de esa cantidad.

“Ellos lo saben en la Cervecería, están claros cómo es posible que a nosotros los colmados no nos llega cervezas, son tres cajas que os están mandaron a la semana, mañana me facturan y vienen el viernes y no vuelven más hasta el otro viernes y las bodegas grandes le llega el camión entero, es un monopolio que tienen y o debe ser así”, indicó.

Otro comerciante es Fabio Disla, quien dijo que es poca la cerveza que reciben, que si solicitan 10 ó 20 cajas, les llegan solo tres o cuatro cajas a la semana. “Uno tienen que salir a buscar por ahí, los precios han aumentado de uno y medio a uno 70”.

Consideró que no cree que el problema sea de la botella porque igual esta ocurriendo con el agua de botellitas pláticas, que ha comendo a escasear y a venderse a un precio más elevado que antes.

Félix Felipe, vendedor en un colmado de Alma Rosa confirmó que la caja de cerveza que compraba a RD1,700 ahora tienen que erogar RD$2,445 y concidió con los demás entrevistados de que son los almacenes y distribuidores que están acaparando el producto.

“Yo no dudo que haya una componenda entre los vendedores de la Cervecería y los distribuidores para ganarse unos cuartos en perjuicio de nosotros los más chiquitos”, sostuvo.

Bladimir Reynoso, propietario de un negocio de expendio de cerveza al por mayor de Salcedo, dijo que los pedidos que hacen están muy limitados y que cuando usan la aplicación para hacer los pedidos “casi nunca salen y cuando salen, se los cancelan hay mucha gente que le mandan su pedido y a otros no, a los negocitos pequeños le mandan algo, no mucho, pero sí algo”.

En su caso, cuando se terminan las cervezas tiene que comprarla a otros negocios que se las vende muy cara para entonces él revenderlas al detalle. Informó que las pequeñas son las más difícil de conseguir, se ha bajado la venta un poco, pero el consumo ha aumentado. Descartó que el problema sea por la botella como se ha informado.

Este martes la Cervecería Nacional Dominicana publicó un comunicado en el que informa que trabaja sin descanso para abastecer la demanda de cerveza presidente y dijo que la falta de vidrio es el principal desafío que enfrentan.

Expresa que el impacto de la pandemia en el comercio global afecta la disponibilidad de su producto bandera debido a que no están recibiendo la cantidad de botellas que requieren.