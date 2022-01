Olvido ideológico

El año 2022 comenzó con tensiones internacionales que hacen pensar que a ese respecto nada ha cambiado en los últimos cincuenta años, salvo los nombres de los líderes. Ya no son Mao, Kruschev o Kennedy, sino Xi, Putin y Biden, pero por lo demás las rivalidades lucen ser las mismas.

En realidad no es así, pues ahora falta un ingrediente que estaba presente en aquella época. La ideología ha sido reemplazada por el nacionalismo.

Décadas atrás, partidos políticos esparcidos por todo el mundo, incluyendo naciones desarrolladas como Francia e Italia, seguían los lineamientos provenientes de Moscú o Beijing, reproduciendo las declaraciones y argumentos de sus dirigentes. Eran sustentados por principios que se consideraban válidos sin distinción de fronteras, susceptibles de ser aplicados en cualquier otro lugar. Esos partidos, por lo general, han desaparecido. Los que pudiera decirse que quedan, están vinculados a la presencia de minorías étnicas, como es el caso de los chinos en el sureste de Asia. No existen debido a la fuerza de una ideología.

Los propios países en los que la ideología era más visible, ya no la emplean para promover sus planteamientos. Cuando los rusos intervienen en países vecinos o en el Medio Oriente, no presentan su comportamiento como un medio de difundir sus ideas. Declaran que lo hacen para proteger su seguridad nacional. El argumento de los chinos para amenazar y presionar a Taiwán o Hong Kong no es que lo hacen para combatir sus sistemas capitalistas, sino porque consideran que son parte de su territorio nacional. Y los EE.UU. enfocan sus actuaciones cada vez menos en la promoción de la democracia y más en la lucha contra el terrorismo y la injerencia extranjera en sus estructuras nacionales.

La economía, cuyo funcionamiento, composición y orientación eran antes una consecuencia de los principios ideológicos, es hoy en día un instrumento de los nacionalismos, y se usa para comprar aliados, financiar lazos y sancionar rivales.