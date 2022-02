Juicios difíciles

Medios internacionales de prensa reprodujeron la triste noticia del fallecimiento de una mujer en Europa por causa del virus de la pandemia. En una región donde las muertes por ese motivo se cuentan en cientos de miles, una más, aunque sin duda lamentable, no debería haber figurado en los titulares de las noticias. Y de seguro no habría estado de no haber mediado una circunstancia muy especial. La mujer se había contagiado a propósito, voluntariamente.

Su intención no era terminar con su vida, aunque finalmente ése fue el resultado de su determinación. Procuraba lo contrario. Quería adquirir inmunidad contra el virus, a fin de sentirse protegida. Desconfiaba, sin embargo, de las vacunas, a las que consideraba vías artificiales y peligrosas para conseguir la inmunidad. Prefería que ésta le llegara de forma natural, a través del contagio y posterior recuperación. Se contagió con éxito, pero no se recuperó.

En la medida en que desenlaces como ése son provocados por convicciones personales de las desafortunadas víctimas, no hay a quién culpar aparte de a la propia persona que tomó la decisión. Y en lo que toca a hacer, no hay mucho que se pueda más allá de poner en marcha campañas educativas más vigorosas, dirigidas a despejar falsos temores y creencias, reemplazándolos con conceptos válidos fundamentados en probados conocimientos científicos.

Pero si la decisión fue motivada por recomendaciones al efecto, vertidas en forma de opiniones en programas noticiosos, artículos, declaraciones, entrevistas, panfletos, reuniones, charlas, redes sociales y otros canales de difusión, el costo económico y social de dichas decisiones equivocadas podría atribuirse a la presencia de esos señalamientos equivocados, asumidos como correctos por quienes no están familiarizados con esos conceptos, y no disponen de fuentes alternativas en las que confíen.

Es probable que situaciones de ese tipo, difíciles de juzgar, se hagan cada vez más frecuentes en una gran variedad de asuntos.