Seguridad faltante

La seguridad está de moda en estos tiempos inciertos. Aquí hablamos de la seguridad nacional, por la que reforzamos los controles fronterizos. Debatimos también la seguridad alimentaria, en términos de la capacidad de nuestra producción agropecuaria para atender las necesidades de la población. No escasean tampoco las discusiones en torno a la seguridad personal y familiar, ante las embestidas de la delincuencia en sus distintas manifestaciones. Y oímos referencias a la seguridad en otros contextos, entre ellos las existencias de vacunas contra el Covid, o el número de meses de importaciones que las reservas de divisas pueden cubrir.

Lo que no solemos mencionar mucho es la seguridad energética, por la sencilla razón de que es una meta que no estamos en condiciones de alcanzar. Si la seguridad de cualquier tipo involucra lograr un objetivo con nuestros propios medios, es evidente que no la tenemos respecto de la electricidad y los combustibles, lo que deja dos sectores esenciales, energía y transporte, muy expuestos a eventos fuera de nuestro control.

Nuestra dependencia de fuentes externas para el funcionamiento de esos dos sectores coloca un signo de interrogación sobre otras clases de seguridades. Algunos analistas de las vinculaciones y vulnerabilidades económicas internacionales ponen en duda que países carentes de seguridad energética puedan disfrutar realmente de seguridad en sectores clave de su estructura productiva. Señalan en ese sentido que la presencia como insumo de la energía es tan general e imprescindible, que sin su disponibilidad numerosas actividades generadoras de bienes no podrían llevarse a cabo, o serían gravemente limitadas en su escala y diversidad. Eso incluye a la producción agropecuaria, muy condicionada por la disponibilidad de fertilizantes, pesticidas, transporte y otros insumos, lo que implica, desde el punto de vista de esos analistas, que la seguridad alimentaria puede en tales condiciones ser más ilusión que realidad.