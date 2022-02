Interrogantes energéticas

En una ocasión, hace ya muchos años, en un momento en que los apagones no daban tregua, se hizo mencionó una solución presuntamente salvadora. Se habló, en aquella época dura y desesperante, de la construcción de una planta nuclear de generación de electricidad, que cubriría las necesidades nuestras y las de Puerto Rico. De una manera aparentemente salomónica, por lo menos en términos geográficos, se propuso que la planta estuviese ubicada en la isla Mona, en medio del canal que lleva su nombre.

Justo es decir que, hasta donde sabemos, la idea no llegó muy lejos, y probablemente no fue tomada muy en serio. De hecho, la localización en un sitio muy visitado por los huracanes pudo no ser muy atinada, independientemente de la logística respecto de la transmisión, así como de la intención de que no estuviese en la vecindad de ningún centro urbano, aquí o en Puerto Rico.

Pero que esa idea se mencionara en ese entonces, aunque no fuese muy elaborada, pone de manifiesto que la percepción de inseguridad energética nos acompaña desde hace décadas, y que tener una solución definitiva ha sido una aspiración insatisfecha que ha venido afectando el normal desenvolvimiento de nuestras actividades económicas.

La decisión de utilizar carbón para la generación de una porción significativa de la electricidad producida determinó la introducción de un cambio impor- tante en la composición de nuestras fuentes de energía, cuyas implicaciones serán duraderas. Consideraciones de suministro, comparativas entre el carbón y el gas natural, sirvieron de fundamento a la decisión de preferir el carbón, otorgándole a éste un rol clave en nuestra matriz de generación. En ese sentido, las perspectivas de seguridad de oferta gravitaron con más fuerza que las aprensiones ambientales.

Aun así, persisten las interrogantes acerca del camino a seguir en materia de energía, una meta puede ser el uso de recursos renovables, pero sin que podamos descartar otras posibilidades.