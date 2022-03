Conciencia petrolera

En los asuntos económicos, determinadas realidades condicionan, limitan y orientan las decisiones individuales y colectivas. Algunas de esas realidades son el resultado de hechos concretos derivados de pasadas actuaciones, pero otras surgen como consecuencia de la tecnología y la desigual distribución de los recursos, convertidas en realidades con las que es preciso convivir.

Una de ellas es que hasta ahora la única forma efectiva para que un país como el nuestro escape de ser dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, es producirlos en su territorio. Sea que se trate de petróleo, carbón o gas natural, si no posee yacimientos que le aseguren un suministro suficiente y estable, tendrá que adquirirlos de fuentes extranjeras. Esa realidad puede cambiar en el futuro, y deberá cambiar para que la humanidad subsista, pero al día de hoy las fuentes renovables alternativas sólo pueden cubrir una parte de las necesidades de energía.

Dado que no tenemos esa clase de yacimientos, estamos obligados a seguir importando dichos combustibles al precio que el mercado nos indique. Somos en ese sentido espectadores de eventos sobre los cuales no podemos influir. Y como no somos una nación rica, las sumas adicionales que por esa causa desembolsemos implicarán un mayor endeudamiento, o el sacrificio de otros objetivos que no podremos alcanzar.

Pero lo que sí podemos intentar es racionalizar su uso. En mercados que funcionan libremente, el ajuste entre la disponibilidad y el uso de un producto se lleva a cabo a través del efecto que el mayor precio ejerce sobre la demanda. Pero si por razones atendibles, como aquí en el caso del petróleo y sus derivados, el alza de precio es absorbida total o parcialmente por el Gobierno, y no traspasada a la población, dicho efecto se reduce o deja de ocurrir. Eso significa que para lograr un ahorro efectivo en los volúmenes consumidos se requieren medidas complementarias, entre ellas una campaña intensiva de concientización.