Labor de las AFP

El mayor peligro que en países subdesarrollados acecha a los fondos de pensiones, es la posibilidad de que disminuya el poder adquisitivo de los recursos acumulados. Dicho de otra forma, es la amenaza de que se reduzca la cantidad de los bienes y servicios que se pueden comprar con el dinero que los fondos tienen. Esto así porque ese poder de compra es lo que va a permitir que los dueños de los fondos, que son quienes los han ido aportando a lo largo de los años, puedan cubrir sus necesidades después de que se pensionen. Evidentemente, no sería deseable que al llegar ese momento ellos se encuentren con que la pensión que van a recibir no les da para sustentarse, y caigan entonces en condiciones de vida deplorables, o estén obligados a seguir trabajando en lo que aparezca, o deban ser mantenidos por familiares y amigos, o recurrir a la caridad pública.

El poder adquisitivo de los fondos está determinado por su volumen y por la inflación. Si la inflación fuese cero y todos los precios permanecieran por siempre inalterados, el monto del dinero acumulado sería el único determinante. Pero si no es así, y sabemos que no lo es porque estamos conscientes de que los precios cambian, la inflación erosiona parte de ese poder adquisitivo. Sin embargo, como el dinero de los fondos no está guardado en una caja fuerte o debajo de un colchón, sino que está invertido a fin de que generen un rendimiento, es de esperar que ese rendimiento exceda la merma que la inflación causa, a fin de que el crecimiento en el volumen de los recursos acumulados más que compense el efecto de la inflación.

Ésa es precisamente la labor que las AFP desempeñan en su condición de administradoras de los fondos, y en ese sentido los resultados han mostrado que el rendimiento real de los recursos, descontándole la inflación, ha sido consistentemente superior al mínimo establecido. La selección del destino de las inversiones involucra un delicado balance entre rentabilidad, liquidez y riesgo.