Ocurrió finalmente

Los años pasaban y no sucedía. Veíamos que en muchos otros países, algunos con un nivel de desarrollo por debajo del nuestro, las personas tenían la posibilidad de invertir en acciones de compañías locales. Podían, por esa vía, complementar sus tradicionales depósitos bancarios y diversificar sus activos financieros. Aquí eso no era posible. A menos que decidiéramos colocar nuestro dinero en el extranjero, estábamos confinados a escoger entre alternativas representadas por títulos de deuda. Eran frecuentes los lamentos por esa limitación, pero en los asuntos económicos las cosas no ocurren necesariamente cuando nos gustaría que sucedieran. Ocurren cuando resultan ser viables para todas las partes involucradas.

Cada cierto tiempo, episodios de alta inflación y devaluación monetaria reducían el valor real de los pasivos, haciendo que para las compañías endeudarse fuese una mejor opción que emitir acciones. Se sumaban a esa situación incontables trámites burocráticos, obstáculos regulatorios y consideraciones fiscales, acompañados por la incomprensión y desinterés de entidades gubernamentales. No ayudaba tampoco el predominio de empresas cuyos fundadores eran renuentes a ceder parte del control absoluto que estaban acostumbrados a ejercer sobre sus negocios. Y a todo lo anterior se añadía nuestra poca inclinación por recurrir a soluciones colectivas para alcanzar nuestros objetivos, preferíamos depender de esfuerzos propios o del apoyo estatal.

El anuncio de que finalmente César Iglesias efectuará una oferta pública de acciones representa, por lo tanto, la culminación de un prolongado período de deseos incumplidos. Ya anteriormente se llevó a cabo la venta de acciones de la Pasteurizadora Rica, a través de un fideicomiso. Ahora, luego de aprobados incentivos y subsanadas varias cortapisas legales y reglamentarias, tendremos la primera oferta directa a los inversionistas. Y serán acciones de una empresa reconocida por su solvencia y larga trayectoria.